Con il Covid non c'entra né il liberalismo né Orwell (Di martedì 13 luglio 2021) A cena, soprattutto, tenete a bada i nostri liberali un po' improvvisati, del genere che sostanzia il liberalismo nell'ammutolire il segnale rumoroso della cintura di sicurezza non allacciata. Ora hanno modo di esercitarsi su un bersaglio che sembra facile. Perché ha cominciato la Francia di quell'Emmanuel Macron che dà loro così ai nervi, perché è sì liberale ma le cinture in macchina le allaccia, e ora ha deciso che chi non si vaccina viene mantenuto fuori dalle principali attività sociali e lavorative e subisce, quindi, forti limitazioni alla libertà personale. Qui non ci siamo ancora arrivati, ma qualcosa si sta pensando. E, pescando proprio a caso, basta un bravo ...

