Con Chico Forti altri 3mila italiani in prigione all'estero: ora tocca alla Cartabia pressare le autorità (Di martedì 13 luglio 2021) Sono quasi tremila gli italiani in prigione all'estero, secondo i dati del ministero degli Esteri. Più del 35% di loro non ha subito condanne definitive, è in attesa di estradizione odi giudizio. La maggior parte si trova in carceri europee. In cima alla lista la Germania con poco più di mille detenuti, seguono la Spagna (458), Francia (231), Belgio (202), Regno Unito (192), Svizzera (131). Fuori dall'Europa i dati parlano di un centinaio di italiani nelle carceri asiatiche e australiane e circa 200 in Sudamerica. Negli Stati Uniti ci sono 91 prigionieri italiani. Di tutti questi il più ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Sono quasi tremila gliinall', secondo i dati del ministero degli Esteri. Più del 35% di loro non ha subito condanne definitive, è in attesa di estradizione odi giudizio. La maggior parte si trova in carceri europee. In cimalista la Germania con poco più di mille detenuti, seguono la Spagna (458), Francia (231), Belgio (202), Regno Unito (192), Svizzera (131). Fuori dall'Europa i dati parlano di un centinaio dinelle carceri asiatiche e australiane e circa 200 in Sudamerica. Negli Stati Uniti ci sono 91 prigionieri. Di tutti questi il più ...

Chico Forti, con lui altri 3mila italiani in prigione all'estero: ora tocca a Marta Cartabia pressare le autorità

