Company of Heroes 3: trailer d'annuncio e gameplay per il nuovo episodio del popolare RTS (Di martedì 13 luglio 2021) Relic Entertainment ha infine svelato il coniglio che serbava nel cilindro: Company of Heroes 3 è realtà ed è una gran bella notizia per tutti gli appassionati di RTS. Si tratta di una delle saghe che, negli anni, ha dato più soddisfazioni ai fan del genere, e promette col nuovo episodio importanti migliorie, come possiamo vedere sia dal trailer d'annuncio che dal primo trailer di gameplay. Relic e SEGA prospettano di far uscire il gioco nel 2022 su PC: attualmente è attiva la pagina su Steam in cui poter inserire il titolo in wishlist. Si può già da ora ...

