Commissione Hamilton e diversità, gli impegni chiesti alla F1 e alle squadre

Poco più di un anno, dall'impegno fisicamente presente in strada, a Londra, a supportare la causa di Black Lives Matter , alla creazione di un report, frutto della, per migliorare l'inclusione nel motorsport delle persone di colore e la rappresentanza delle minoranze. Un anno e mezzo di gesti - l'inginocchiarsi prima del via - , di messaggi ...Ladi Lewisha fornito una serie di linea guida attraverso cui tutti i team di Formula 1 potranno offrire il loro contributo per promuovere una maggior inclusione dei piloti di ...Con lo studio Hamilton Commission condotto in tandem con la Royal Academy of Engineering il sette volte iridato mira a favorire l'accesso dei piloti di colore alle discipline motoristiche ...Il lavoro curato dalla commissione che porta il nome del campione inglese ha individuato punti critici - sociali soprattutto - sui quali la Formula 1, le squadre e il motorsport tutto può agire per au ...