'Come un gatto in tangenziale', il trailer del nuovo film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il (Di martedì 13 luglio 2021) Appena uscito il nuovo trailer della commedia 'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto' con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Dopo il primo capitolo , campione d'incassi e ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Appena uscito ildella commedia 'unin- Ritorno a Coccia di Morto' con. Dopo il primo capitolo , campione d'incassi e ...

Advertising

repubblica : 'Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di morto'. Il sequel con Paola Cortellese e Antonio Albanese - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Come un gatto in tangenziale 2, è uscito il trailer - RetwittL : RT @GerberArancio: @carolinasanter1 @isidemoni @ImSophiaPLMS @DemoFranca @SalaLettura ..Quando i miei occhi, attratti Come da calamita, do… - CursiGiulia : @WANGJYIEN_ Jinyoung come un gatto ti giudica. - moviestruckers : #ComeUnGattoInTangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: il trailer ufficiale -