"Come un gatto il tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto": trama e trailer della nuova uscita estiva con Paola Cortellesi e Antonio Albane

Il divertente duo composto da Antonio Albanese e Paola Cortellesi sarà di nuovo insieme sul grande schermo con "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto". Il sequel della commedia arriverà nelle sale cinematografiche il 26 agosto. A preannunciarlo il trailer ufficiale del film diretto da Riccardo Milani. Le prime immagini mostrano alcune gag esilaranti e svelano i volti che arricchiscono il cast di questa nuova e attesa produzione.

