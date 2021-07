Colpito dai proiettili a pochi metri da casa sua | chi era Michele Colosio il volontario ucciso in Messico

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 luglio 2021)italiano di origine bresciana, è statoa colpi d’arma da fuoco domenica sera a San Cristobal de Lass nel Chiapas, in. La notizia è stata resa nota dal Giornale di Brescia. Le celebrazioni si terranno questo martedì sera con una cerimonia nella Piazza della Cattedrale. L’uomo, residente in Sudamerica da dieci anni, è statoin una aggressione, a un isolato di distanza dasua, di ritorno dai festeggiamenti per la finale degli Europei.era un 42enne di Borgosatollo, comune ...