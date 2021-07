Coldiretti: - 25% acquisti di pasta italiana dopo Brexit

(Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – Glidida parte dei cittadini inglesi sono crollati in quantità del 25% nel 2021lasu quantitativi che non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque anni. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Istat relativi ai primi tre mesi dell’anno che conferma la validità della frase rivolta agli inglesi dal campione Europeo Leonardo Bonucci “ne dovete mangiare ancora disciutta”. Non si tratta peraltro dell’unico caso poiché calano solo le vendite di prodotti alimentari italiani in Gran ...

...inglesi sono crollati in quantità del% nel 2021 dopo la Brexit su quantitativi che non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge da una analisi dellasulla ......inglesi sono crollati in quantità del% nel 2021 dopo la Brexit su quantitativi che non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge da una analisi dellasulla ...Gli acquisti di pasta italiana da parte dei cittadini inglesi sono crollati in quantità del 25% nel 2021 dopo la Brexit su quantitativi che non sono mai stati cosi bassi negli ultimi cinque anni. E’ ...Il crollo di consumo di pasta nel Regno Unito conferma la validità della frase rivolta agli inglesi dal campione Europeo Leonardo Bonucci “ne dovete mangiare ancora di pastasciutta”.