Clerici | Il virus diventerà un' influenza? Non si sa ma il vaccino evita il long covid

"Non sappiamo se il covid diventerà una semplice influenza. Le misure di contenimento sono ancora necessarie, anche se era prevedibile che il trionfo europeo facesse saltare i freni inibitori. Ci sarà un'altra 'ondina'". Per Pierangelo Clerici - presidente dell'Associazione microbiologi clinici e membro del comitato tecnico scientifico della Lombardia - solo una sfera di cristallo può essere in grado di prevedere con certezza quale evoluzione avrà il coronavirus. Al momento ci sono solo supposizioni e un'unica certezza: è necessaria un'ampia copertura vaccinale per evitare di riportare il ...

