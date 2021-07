Cinema Roma: tre giorni di Festival del Cinema D’Idea (Di martedì 13 luglio 2021) Cinema Roma: in attesa della 5a Edizione del Festival Cinema D’Idea – International Women’s Film Festival, che si svolgerà a Roma a settembre con la cerimonia di Premiazione, arrivano tre giornate di eventi speciali. Quali sono gli eventi speciali? Si parte martedì 13 luglio presso Il Cantiere (Via Gustavo Modena, 92) nel cuore di Trastevere, con la proiezione alle ore 21.30 dell’opera prima della regista libanese Noor Gharzeddine Are you Glad I’m Here? (2018). Cinema Roma: alle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 13 luglio 2021): in attesa della 5a Edizione del– International Women’s Film, che si svolgerà aa settembre con la cerimonia di Premiazione, arrivano tre giornate di eventi speciali. Quali sono gli eventi speciali? Si parte martedì 13 luglio presso Il Cantiere (Via Gustavo Modena, 92) nel cuore di Trastevere, con la proiezione alle ore 21.30 dell’opera prima della regista libanese Noor Gharzeddine Are you Glad I’m Here? (2018).: alle ...

Advertising

angelxonfire : PRONTA AD ANDARE PURE A ROMA PUR DI VEDERMI STO FILM AL CINEMA - 93_mcp : Sto amando tutto il cinema offerto dalla nazionale. Prima gli europei, poi la vittoria con i mega festeggiamenti a… - CulturSocialArt : SALINADOCFEST PORTA IL DOCUMENTARIO NELLE SCUOLE #cultursocialart #cultursocialarteventi #sicilia #salina #lazio… - sergiodelbrocco : Ci vuole Rispetto! Niente offese Se non vi piace non la comprate e risolto il problema e se non la volete vedere a… - TribunaEconomic : #FondazioneCinemaRoma- @Museo_MAXXI : i vincitori dell'#ExtraDocFestival -