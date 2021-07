Cina: padre ritrova il figlio rapito dopo 24 anni di ricerche. La storia aveva ispirato un film (Di martedì 13 luglio 2021) Un papà cinese ha riabbracciato suo figlio dopo 24 anni di faticose ricerche che lo hanno visto percorrere oltre 500.000 km in moto attraverso il Paese. Guo Gangtang, 51 anni, è riuscito nell'impresa, ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 luglio 2021) Un papà cinese ha riabbracciato suo24di faticoseche lo hanno visto percorrere oltre 500.000 km in moto attraverso il Paese. Guo Gangtang, 51, è riuscito nell'impresa, ...

