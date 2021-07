Ciclocross, Vermiglio accoglierà la tappa italiana della prossima Coppa del Mondo (Di martedì 13 luglio 2021) La Coppa del Mondo di Ciclocross 2021/2022 si prepara a sbarcare in Italia in quel di Vermiglio, comune trentino che si colloca al confine con la Lombardia. La sfida nel Bel Paese si colloca come decimo round della stagione nel week-end del 12 dicembre. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare una sfida inedita con la neve protagonista. I protagonisti della Coppa del Mondo si apprestano a dar battaglia in una stagione che vedrà il ritorno anche negli Stati Uniti d’America con tre competizioni. Fabio Sacco, direttore Apt Val di Sole, ha rilasciato ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Ladeldi2021/2022 si prepara a sbarcare in Italia in quel di, comune trentino che si colloca al confine con la Lombardia. La sfida nel Bel Paese si colloca come decimo roundstagione nel week-end del 12 dicembre. L’obiettivo degli organizzatori è quello di creare una sfida inedita con la neve protagonista. I protagonistidelsi apprestano a dar battaglia in una stagione che vedrà il ritorno anche negli Stati Uniti d’America con tre competizioni. Fabio Sacco, direttore Apt Val di Sole, ha rilasciato ...

Advertising

Duck170 : RT @Cyclingtimenews: La Coppa del Mondo #ciclocross torna in Italia: l'11 e il 12 a Vermiglio - MichGPS : RT @ILENIALazzaro: La Coppa del Mondo di ciclocross TORNA IN ITALIA! L’11 e il 12 dicembre infatti si correrà a Vermiglio, che viene quindi… - IoioRaffaele : RT @ILENIALazzaro: La Coppa del Mondo di ciclocross TORNA IN ITALIA! L’11 e il 12 dicembre infatti si correrà a Vermiglio, che viene quindi… - MichelePizze76 : RT @ILENIALazzaro: La Coppa del Mondo di ciclocross TORNA IN ITALIA! L’11 e il 12 dicembre infatti si correrà a Vermiglio, che viene quindi… - STnews365 : Coppa del Mondo Ciclocross 2021, si correrà anche in Italia. I prossimi 11 e 12 dicembre la massima competizione di… -