Ciclismo | Konrad vince la 16tappa del Tour | Colbrelli secondo

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour: 16esima tappa, vittoria dell'austriaco Konrad - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour: 16esima tappa, vittoria dell'austriaco Konrad - STnews365 : Tour de France, che peccato per Colbrelli: Patrick Konrad si prende la 16° tappa Beffa per Sonny Colbrelli, che arr… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour: 16esima tappa, vittoria dell'austriaco Konrad - napolimagazine : Ciclismo, Tour: 16esima tappa, vittoria dell'austriaco Konrad -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Konrad

Lo sloveno Pogacar mantiene la maglia gialla di leader della classifica ROMA - Patrickvince la sedicesima tappa del Tour de France 2021, la Pas de la Case - Saint - Gaudens di 169 chilometri. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, il 29enne corridore austriaco del team .... L'austriaco Patrick(Bora - Hansgrohe) ha vinto per distacco la 16° tappa del Tour de France, la El Pas de la Case - Saint Gaudens, di 169 chilometri. Il campione nazionale d'Austria ...Patrick Konrad ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France, la Pas de la Case - Saint-Gaudens di 169 km. Frazione caratterizzata da diversi saliscendi ma con salite lontane dal traguardo: l'austri ...Ciclismo, Tour de France 2021: il commento alla sedicesima tappa, a Saint-Gaudens vince un grande Konrad. Rimpianti per Sonny Colbrelli che chiude secondo ...