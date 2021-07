Chiquinho in uscita dal Benfica | su di lui anche il Napoli

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chiquinho uscita

AreaNapoli.it

... per Orsolini c'è da avvicinarsi alle richieste del Bologna, le ultime piste portano al fantasistae al portiere di riserva Berisha. E non sono stati risolti nemmeno i nodi in: da ...... per Orsolini c'è da avvicinarsi alle richieste del Bologna, le ultime piste portano al fantasistae al portiere di riserva Berisha. E non sono stati risolti nemmeno i nodi in: da ...Il Napoli guarda in casa del Benfica per il centrocampo. In caso di partenza di David Ospina, si valuta Salvatore Sirigu come secondo portiere.Chiquinho, centrocampista in uscita dal Benfica, è stato proposto a diverse squadre di serie A, tra cui Napoli, Lazio e Fiorentina. Il classe '95 piace al club di De Laurentiis che non ha ancora prese ...