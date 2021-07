Chieti calcio | annunciato il nuovo sponsor tecnico per la stagione 2020 - 2021

Advertising

Il_Centro : #Abruzzo #10luglio #sabato #EuropeiCalcio #calcio #ItaliaInghileterra #partitaintv #Maxischermisiono? #Pescara… - ABRUZZOLIVETV : #Covid. #Prefettura #Chieti vieta #maxischermi nelle piazze per #FinalEuro2020 #europei2021 di #Calcio #abruzzo… - redazionehgnews : Chieti Calcio Femminile, mister Lello Di Camillo: ‘La nostra stagione è stata positiva’ via @redazione@hgnews.it - NotizieAbruzzo : Chieti Calcio Femminile, Mister Di Camillo fa il resoconto della stagione - Sevenpress : Chieti Calcio F. -Mister Di Camillo: “La nostra stagione è stata positiva. Vogliamo fare ancora meglio il prossimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Chieti calcio

ChietiToday

Nuovo sponsor tecnico per il. la società teatina ha annunciato l'accordo con il brand sportivo Bedavis marchio fondato nel 2019 dall'editore e dirigente sportivo Fabio De Vincentiis che ha sede nel Centro Ibisco di ...Si dice soddisfatto Giampero Riccardo (Viva), che ieri, per onorare la vittoria della Nazionale diagli Europei, si è mostrato nell'aula virtuale con la maglia azzurra e il Tricolore ...L’AQUILA – Entra nel vivo la festa per la vittoria dell’Italia agli Europei: da piazza Colonna è partito il pullman scoperto con a bordo i calciatori della nazionale italiana di calcio e i componenti ...La stagione sportiva 2021/22 del Chieti partirà anche da un nuovo sponsor tecnico. Il club teatino ha annunciato la partnership triennale con il brand Bedavis Sport, che vestirà i tesserati neroverdi.