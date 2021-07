Chiesa, il Bayern Monaco offre 80 milioni. La situazione (Di martedì 13 luglio 2021) Per Federico Chiesa si è fatto avanti il Bayern Monaco. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tedeschi hanno offerto 80 milioni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: 1^ giornata della Bundesliga, il riepilogo delle partite Il Bayern Monaco vince la Supercoppa Europea, sconfitto il Siviglia Juventus Rabiot si ferma in Nazionale: allarme centrocampo per Pirlo Globe soccer awards, i migliori del pallone 2020 Probabili formazioni Lazio-Bayern Monaco, Champions ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 13 luglio 2021) Per Federicosi è fatto avanti il. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tedeschi hanno offerto 80. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: 1^ giornata della Bundesliga, il riepilogo delle partite Ilvince la Supercoppa Europea, sconfitto il Siviglia Juventus Rabiot si ferma in Nazionale: allarme centrocampo per Pirlo Globe soccer awards, i migliori del pallone 2020 Probabili formazioni Lazio-, Champions ...

