Chicaco P D | in onda la settima stagione | Hank sarà prosciolto dalle accuse?

(Di martedì 13 luglio 2021) A partire da venerdì 16 luglio, andrà in, su Italia 1, ladi Chicago P.D. Si tratta dello spin-off di Chicago Fire, nato nel 2014 e incentrato sulle vicende riguardanti i poliziotti del distretto 21. Nella serie madre, infatti, il pubblico ha avuto modo di affezionarsi anche agli agenti di polizia che, con coraggio e spirito di sacrificio, lottano per liberare Chicago dalla criminalità. In America la serie è giunta già all’ottava, però, visto il successo riscosso anche tra il pubblico italiano, viene spontaneo pensare che presto questa distanza verrà colmata. Dopo la messa in ...

