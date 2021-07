Chi è e cosa farà Jen Easterly, la cyber-zarina di Biden (Di martedì 13 luglio 2021) Gli Stati Uniti mettono l’elmetto contro gli attacchi cibernetici. Il Senato ha confermato all’unanimità la nomina di Jen Easterly come direttrice della Cisa (cybersecurity and Infrastructure Security Agency), l’agenzia federale per la sicurezza cyber. Dopo otto mesi di stallo si riempie l’ultima casella-chiave nelle nomine dell’amministrazione di Joe Biden per la cyber-sicurezza. Un ritardo dovuto a un tiro alla fune politico – la Cisa fa parte del Dipartimento della Sicurezza interna e i Repubblicani hanno rallentato la nomina di Easterly per avere una leva sulle politiche migratorie – ... Leggi su formiche (Di martedì 13 luglio 2021) Gli Stati Uniti mettono l’elmetto contro gli attacchi cibernetici. Il Senato ha confermato all’unanimità la nomina di Jencome direttrice della Cisa (security and Infrastructure Security Agency), l’agenzia federale per la sicurezza. Dopo otto mesi di stallo si riempie l’ultima casella-chiave nelle nomine dell’amministrazione di Joeper la-sicurezza. Un ritardo dovuto a un tiro alla fune politico – la Cisa fa parte del Dipartimento della Sicurezza interna e i Repubblicani hanno rallentato la nomina diper avere una leva sulle politiche migratorie – ...

