Chi è Capo Plaza, la storia del trapper italiano (Di martedì 13 luglio 2021) Luca D'Orso, in arte Capo Plaza, è uno dei protagonisti assoluti della trap italiana. A soli 21 anni è riuscito infatti a ritagliarsi una fetta importante della scena italiana partendo, come tanti, dal web Luca D'Orso nasce a Salerno il 20 aprile del 1998. Trascorre la sua infanzia fra le cure della famiglia a Pastena, un quartiere di Salerno di circa 30mila anime con un porticciolo di pescatori e un bel lungomare che dà sulla costiera amalfitana e cilentana. «Pastena non è né popolare né centrale» racconta Luca a Vanity Fair. «Un giorno c'è la rapina, l'altro non succede niente. Ho conosciuto il lato buono e quello cattivo, l'amico che si è laureato e ...

