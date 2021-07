Chelsea, media inglesi: pronti 175 milioni per Haaland (Di martedì 13 luglio 2021) Cifra impressionante quella che, secondo i tabloid inglesi, il Chelsea avrebbe offerto per portare a Londra Erling Haaland: 150 milioni di sterline, che equivalgono a circa 175 milioni di euro; ma il Borussia Dortmund non sarebbe disposto a cedere il suo gioiello, considerato anche il prossimo trasferimento di Sancho al Manchester United per 73 milioni di sterline. Inoltre, secondo Sky, l’agente di Haaland Mino Raiola chiederebbe una commissione di 40 milioni di euro nell’ambito del trasferimento del suo assistito. Il Chelsea potrebbe ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Cifra impressionante quella che, secondo i tabloid, ilavrebbe offerto per portare a Londra Erling: 150di sterline, che equivalgono a circa 175di euro; ma il Borussia Dortmund non sarebbe disposto a cedere il suo gioiello, considerato anche il prossimo trasferimento di Sancho al Manchester United per 73di sterline. Inoltre, secondo Sky, l’agente diMino Raiola chiederebbe una commissione di 40di euro nell’ambito del trasferimento del suo assistito. Ilpotrebbe ...

Advertising

sportface2016 : #Calciomercato Folle offerta del #Chelsea per #Haaland : pronti 175 milioni - pelato67807832 : @hal64738 @EdoardoMecca1 intanto la champions l'ha vinta il chelsea, una outsider totale, con una rosa di media qua… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Chelsea Trio Zappacosta, Marcos Alonso & Emerson Palmieri On Inter’s List As Nerazzurri Prioritizing Signing Wing-Backs… - Don_Nerazzurri : RT @SempreIntercom: Chelsea Trio Zappacosta, Marcos Alonso & Emerson Palmieri On Inter’s List As Nerazzurri Prioritizing Signing Wing-Backs… - InterWhatsup : Chelsea Trio Zappacosta, Marcos Alonso & Emerson Palmieri On Inter’s List As Nerazzurri Prioritizing Signing Wing-B… -