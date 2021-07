Chelsea, follie per arrivare ad Haaland: pronta l’offerta da 175 milioni (Di martedì 13 luglio 2021) Il Chelsea vuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: offerta folle per Haaland da 175 milioni di euro Il Chelsea vuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: dalla Germania riportano di un’offerta folle da parte dei Blues per arrivare al centravanti del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Roman Abramovic sarebbe pronto a sborsare 175 milioni di euro secondo la Bild, per assicurarsi il centravanti norvegese classe 2000 che è stato vicino alla Juve in passato ed è stato anche nel mirino del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Ilvuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: offerta folle perda 175di euro Ilvuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: dalla Germania riportano di un’offerta folle da parte dei Blues peral centravanti del Borussia Dortmund, Erling. Roman Abramovic sarebbe pronto a sborsare 175di euro secondo la Bild, per assicurarsi il centravanti norvegese classe 2000 che è stato vicino alla Juve in passato ed è stato anche nel mirino del Real Madrid. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

sportmediaset : Borussia Dortmund: #Haaland non si presenta in ritiro, il Chelsea pronto a fare follie #SportMediaset - GreenMidnight1 : RT @sportmediaset: Borussia Dortmund: #Haaland non si presenta in ritiro, il Chelsea pronto a fare follie #SportMediaset - 2003_manchester : RT @sportmediaset: Borussia Dortmund: #Haaland non si presenta in ritiro, il Chelsea pronto a fare follie #SportMediaset - Sicilianodoc73 : RT @Skysurfer72: #Raiola in azione Borussia Dortmund: #Haaland non si presenta in ritiro, il #Chelsea pronto a fare follie - #Sportmediaset… - Skysurfer72 : #Raiola in azione Borussia Dortmund: #Haaland non si presenta in ritiro, il #Chelsea pronto a fare follie -… -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea follie Italia, quanto valgono sul mercato i calciatori? Boom di Chiesa (sogno del Bayern), Barella da 60 milioni. E Locatelli... E il rigore sbagliato in finale non cambia le cose: il Chelsea lo ha pagato 50 milioni e anche in ... Per ora nessuna delle big d'Europa è pronta a fare follie e per questo alla fine potrebbe prolungare ...

Italia, quanto valgono i calciatori? Boom di Chiesa, Barella da 60 milioni E il rigore sbagliato in finale non cambia le cose: il Chelsea lo ha pagato 50 milioni e anche in ... Per ora nessuna delle big d'Europa è pronta a fare follie e per questo alla fine potrebbe prolungare ...

Chelsea, follie per arrivare ad Haaland: pronta l'offerta da 175 milioni Calcio News 24 Chelsea, follie per arrivare ad Haaland: pronta l’offerta da 175 milioni Il Chelsea vuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: offerta folle per Haaland da 175 milioni di euro Il Chelsea vuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: dalla ...

Clamoroso Borussia Dortmund: Haaland non si presenta in ritiro, il Chelsea pronto a fare follie Erling Haaland non si è presentato oggi al ritiro del Borussia Dortmund. La sua assenza ingiustificata è ancora un giallo in Germania. Secondo il Mirror il Chelsea fa sul serio e sarebbe pronto a sbor ...

E il rigore sbagliato in finale non cambia le cose: illo ha pagato 50 milioni e anche in ... Per ora nessuna delle big d'Europa è pronta a faree per questo alla fine potrebbe prolungare ...E il rigore sbagliato in finale non cambia le cose: illo ha pagato 50 milioni e anche in ... Per ora nessuna delle big d'Europa è pronta a faree per questo alla fine potrebbe prolungare ...Il Chelsea vuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: offerta folle per Haaland da 175 milioni di euro Il Chelsea vuole puntellare la squadra che ha vinto la Champions League: dalla ...Erling Haaland non si è presentato oggi al ritiro del Borussia Dortmund. La sua assenza ingiustificata è ancora un giallo in Germania. Secondo il Mirror il Chelsea fa sul serio e sarebbe pronto a sbor ...