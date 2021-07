“Che super mamma”. Belen Rodriguez clamorosa: si mostra mentre allatta Luna Mari. Cuori per entrambe (Di martedì 13 luglio 2021) Belen Rodriguez è diventata mamma bis: poco dopo la mezzanotte di lunedì 12 luglio è nata Luna Mari, la figlia avuta con Antonino Spinalbese. La piccola pesa 2.9 chili, come rivelato dalla mamma su Instagram, ed è venuta al mondo con un parto naturale (stessa cosa accaduta all’altro figlio, Santiago, avuto da Stefano De Martino). La showgirl argentina ha già postato sui social le foto della piccola Luna Mari. E immediatamente sono fioccati i commenti: “Ha già il tuo broncio che farà strage, che meraviglia”, ha scritto una follower. “Ha la tua bellissima ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021)è diventatabis: poco dopo la mezzanotte di lunedì 12 luglio è nata, la figlia avuta con Antonino Spinalbese. La piccola pesa 2.9 chili, come rivelato dallasu Instagram, ed è venuta al mondo con un parto naturale (stessa cosa accaduta all’altro figlio, Santiago, avuto da Stefano De Martino). La showgirl argentina ha già postato sui social le foto della piccola. E immediatamente sono fioccati i commenti: “Ha già il tuo broncio che farà strage, che meraviglia”, ha scritto una follower. “Ha la tua bellissima ...

