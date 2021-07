Che brutto gli inglesi che si tolgono la medaglia

(Di martedì 13 luglio 2021) 00:00 Benvenuti ai commensali. 00:15 Sono a Bari, dove sabato inizierà la festa della Zuppa. Tutte le informazioni su www.laripartenza.it. 00:40 Fiumi di retorica per i festeggiamenti della Nazionale. Ma c’è una questione che non riesco a capire: dove sono finiti tutti quei commentatori, tutti quei virologi che ci dicevano che non potevamo abbracciarci, che non potevamo stare all’aperto senza mascherina e che dovevamo stare attenti. Tutto questo è finito ieri? 03:25 Ha ragione LaVerità: se non cambiamo regole, qui ci chiudono di nuovo. 04:00 E poi leggi separatamente che ci saranno 30.000 contagi al giorno ad agosto e che le 19 regioni rischiano nuovi divieti, ma il tifo, non inteso ...

