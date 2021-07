Champions League | primo turno qualificazione | situazione e pronostici

Advertising

OptaPaolo : 5 - Jorginho diventa oggi il quinto giocatore italiano della storia a giocare la finale di Champions League/Coppa C… - ReginaBaresi : La uefa ha firmato un accordo rivoluzionario per i diritti della Champions League femminile che prevede che le comp… - godisadj3 : RT @LadySamantha86: La medaglia tolta dal collo immediatamente è una scena vista dopo la finale di Champions, dopo quella di Europa league,… - matiofubol : Hai vinto tanti campionati, tante Champions League, hai vinto l'europeo, hai vinto i mondiali, sei nato il mio stes… - AlessaC85 : 2/2 lo abbiamo fatto più volte anche noi in passato. Si sono tolti la medaglia dopo la premiazione? Lo fanno in fin… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Sport Mediaset

In poche settimane l'azzurro - pietra angolare dell'Italia di Mancini - ha messo in bacheca lavinta col Chelsea e l'Europeo vinto con l'Italia. Eletto tra gli eletti, Jorginho; ma ...Jorginho invece è lontano da standard e glamour di un Pallone d'oro, ma ha vintocon il Chelsea ed Europeo. Il Best Fifa va deciso in questi giorni, per assegnare, come detto, il ...Si chiudono oggi gli ottavi di ritorno delle qualificazioni alla prossima Champions League. 12 partite, 24 squadre dalle ore 18.00 alle ore 22.00 si daranno battaglia per strappare la qualificazione a ...Oltre ad aver trascinato l’Italia alla vittoria ad Euro 2020, ha anche vinto, da protagonista, la Champions League con il Chelsea (peccato per il gol sbagliato contro l’Inghilterra). Il centrocampista ...