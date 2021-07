C' è l' autobus speciale per la mostra di Niki de Saint Phalle a Capalbio

Advertising

GrossetoNotizie : Mostra di Niki de Saint Phalle: autobus speciale per il Giardino dei Tarocchi - Moira_0_Hara : @AndreaOrlandosp Il tuo naso da ospite speciale si allunga. Spin e la polvere di fiori. Autobus giocattolo. Il dist… -

Ultime Notizie dalla rete : autobus speciale

LA NAZIONE

... assessore al Turismo del Comune di Capalbio " dare risalto a questa mostra internazionale e aiutare, in tutti i modi possibili, la cittadinanza mettendo loro a disposizione uno...Il quale a sua volta in questa lunga festa mobile, tra pullman chiuso escoperto con i ... Ringrazia tutti il Presidente, ricorda Davide Astori e poi una menzioneper Gigio: 'La seconda ...“Abbiamo voluto fortemente – spiega Gianfranco Chelini, assessore al Turismo del Comune di Capalbio – dare risalto a questa mostra internazionale e aiutare, in tutti i modi possibili, la cittadinanza ...Albenga. “A Lusignano e San Fedele alla fermate degli autobus i gabbiotti, i pali e le paline sono abbandonate. Si trovano in una situazione di degrado veramente desolante”. A dirlo è il consigliere c ...