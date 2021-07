Castellammare in delirio per l’arrivo di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale brinda con i fan dal balcone (Di martedì 13 luglio 2021) Il portiere della Nazionale Donnarumma torna nella sua città di origine, Castellammare, in provincia di Napoli, dopo la vittoria degli Europei. Ad attenderlo tannti fan con cui ha brindato “a distanza” dal balcone. Il sindaco di Santa Maria la Carità, Giosuè D’Amora, è tra i pochi riusciti a entrare nella villetta dei Donnarumma. Il portiere è infatti “conteso” tra i comuni limitrofi. “Sono andato ad omaggiare il mitico Donnarumma – ha scritto il sindaco in un post su facebook -. Compatibilmente alle sue esigenze l’ho ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 luglio 2021) Iltorna nella sua città di origine,, in provincia di Napoli, dopo la vittoria degli Europei. Ad attenderlo tannti fan con cui hato “a distanza” dal. Il sindaco di Santa Maria la Carità, Giosuè D’Amora, è tra i pochi riusciti a entrare nella villetta dei. Ilè infatti “conteso” tra i comuni limitrofi. “Sono andato ad omaggiare il mitico– ha scritto il sindaco in un post su facebook -. Compatibilmente alle sue esigenze l’ho ...

