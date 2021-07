Cassano | ennesima stoccata | «Vinto Europeo senza attaccanti»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassano ennesima

Calcio News 24

Troppi villeggianti su Adda e Muzza, il sindaco did'Adda vara un'ordinanza e lancia un sos al prefetto per chiedere rinforzi necessari a ... a poche settimane dall'tragedia nelle acque ...Il Genoa conferma la vocazione pionieristica della propria storia iscrivendo per l'volta ... Evangelisti, Dicorato, Volpato, Di Bartolo (12′ st Oliveras), Afena Gyan, Pagano,(26&...L'Italia ha vinto l'Europeo eppure non basta la conquista dell'importante trofeo per placare le polemiche. Questa volta è l'ex calciatore Antonio Cassano a dire la ...Riservati 250 milioni su 500 a economia verde e circolare, Ict, deeptech, green e agritech, i fondi vengono in parte reindirizzati anche al biomedicale ...