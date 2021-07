Caso Joao Mario, la risposta dell’Inter allo Sporting: “Accuse inaccettabili. Tuteleremo la nostra immagine e reputazione nelle sedi opportune” (Di martedì 13 luglio 2021) Arriva subito la risposta dell’Inter allo Sporting sul Caso Joao Mario: “FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 luglio 2021) Arriva subito lasul: “FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa loLisbona. Si tratta di dichiarazioni, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

