CasaPound al Senato contro il ddl Zan. Manganellate e calci della polizia per disperdere i manifestanti – Il video

(Di martedì 13 luglio 2021) Una ventina di militanti disono arrivati vicino a Palazzo Madama per protestareil ddl Zan proprio mentre iri iniziavano la seduta di discussione. Laha cercato di allontanare dall’area i, muniti di cartelli e bavagli rossi. Undiffuso dal movimento di estrema destra riprende e denuncia l’utilizzoforza da parte degli agenti. Oltre alle, un agente in borghese avrebbe preso aun contestatore. «Ilprotesta di oggi ...

Open_gol : CasaPound denuncia «le ingiustificate cariche della polizia» contro una ventina di militanti del movimento di estre… - fabri_61 : RT @Christi04194772: Blitz di CasaPound al Senato contro ddl Zan: “Manganellati dalla polizia senza motivo” (Video Esclusivi) - annamarone : RT @Iperbole_: Si segnalano fogne traboccate nei pressi del Senato, dove Casapound ha cercato di raggiungere l'istituzione in bavaglio per… - gsoricaro : RT @CasaPoundItalia: “Nel Ddl Zan è previsto un enorme supporto finanziario alla propaganda gender nelle scuole ad opera delle associazioni… - Christi04194772 : Blitz di CasaPound al Senato contro ddl Zan: “Manganellati dalla polizia senza motivo” (Video Esclusivi)… -

Ultime Notizie dalla rete : CasaPound Senato

È già iniziata la repressione contro il dissenso?", si legge sulla pagina Facebook di. "Non esistono mezzi termini, il ddl Zan è una legge liberticida: l'obiettivo non è tutelare da ...'La legge non deve passare, difendiamo la libertà di espressione" . È questa la risposta diItalia sulla proposta di legge presentata ine che sarà votata il prossimo martedì 13 ...È già iniziata la repressione contro il dissenso?», si legge sulla pagina Facebook di CasaPound. Zan e seguaci non rappresentano il Paese, non rappresentano, se proprio vogliamo dirlo, neanche la comu ...Una ventina di militanti hanno cercato di raggiungere Palazzo Madama ma sono stati bloccati dalle forze dell'ordine ...