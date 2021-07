Carramba che sorpresa: che fine hanno fatto i Carramba Boys? Foto ieri e oggi e news (Di martedì 13 luglio 2021) Carramba che sorpresa ha fatto la storia della televisione italiana grazie all’incredibile Raffaella Carrà che è sempre riuscita a portare gioia e intrattenimento di qualità nelle case degli italiani di tutte le età. Ma vi ricordate i “suoi” Carramba Boys, fedeli compagni di viaggio in tutte le edizioni dello show di Rai 1? Bene, che... Leggi su donnapop (Di martedì 13 luglio 2021)chehala storia della televisione italiana grazie all’incredibile Raffaella Carrà che è sempre riuscita a portare gioia e intrattenimento di qualità nelle case degli italiani di tutte le età. Ma vi ricordate i “suoi”, fedeli compagni di viaggio in tutte le edizioni dello show di Rai 1? Bene, che...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - nicopastore : Raffaella Carrà - I Thank You Life - Carramba Che Fortuna - zazoomblog : Raffaella Carrà accompagnerà la nostra estate 2021 con “Carramba che sorpresa” - #Raffaella #Carrà #accompagnerà -