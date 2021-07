Carramba che sorpresa | anticipazioni e ospiti su Rai 1

(Di martedì 13 luglio 2021)cheRaffaella Carrà:su Rai 1 (replica) Continua l’omaggio di Rai 1 a Raffaella Carrà: ogni martedì sera, infatti, la rete ammiraglia proporrà in prima serata la replica di alcune delle puntate più significative diche, trasmissione cult degli anni Novanta condotta dalla soubrette scomparsa qualche giorno fa a 78 anni. Si tratta di uno degli show del sabato sera di maggior successo della Rai, andato in onda per otto stagioni – dal 1995 al 2002 e poi nel 2008 – con ascolti record che sfioravano il 40% di share. Vediamo le ...

Advertising

carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - aspiesdiary : Stasera alle 21.25 #Carramba che sorpresa ?? - redazionerumors : #RaffaellaCarra : ecco l'omaggio della televisione alla cantante appena scomparsa. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Carramba che sorpresa” su Rai1 – Omaggio a Raffaella Carrà - irenemilfism : ma seulgi zip è tipo carramba che sorpresa -

Ultime Notizie dalla rete : Carramba che

Su Rai1 da martedì 13 luglio, alle 21.25, tornasorpresa, un omaggio all'artista 'più amata dagli italiani'. Una serie di appuntamenti per rivedere in azione, la grande Raffaella Carrà in uno dei programmi di maggior successo del ...Rai Uno omaggia Raffaella Carrà con le repliche disorpresa, trasmesse in prima serata dal 13 luglio 2021: ecco tutto quelloc'è da sapere sull'evento! 'sorpresa ' è uno dei programmi televisivi più conosciuti condotti ...Non sono finiti gli omaggi ad una delle icone assolute della televisione e dello spettacolo italiano, Raffaelle Carrà. A partire da martedì 13 luglio, ogni settimana, la Rai manderà in onda le replich ...Su Rai1 da martedì 13 luglio, alle 21.25, torna Carramba che sorpresa, un omaggio all’artista “più amata dagli italiani”. Una serie di appuntamenti per rivedere ...