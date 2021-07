Carlo Tamburi (Direttore Enel Italia): “Cittadini attori principali della transizione energetica. Chiudere centrali a carbone” (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – “La penetrazione delle rinnovabili deve arrivare a circa il 70%, rispetto al 37% di oggi. Per fare questo bisogna installare nuovi impianti a fonti rinnovabili. Con un passo che è 7-8 volte più alto di ciò che è stato fatto in questi anni”. Così Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia, nel suo intervento ha rilasciato in esclusiva all’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia in occasione del webinar online, dal titolo “transizione energetica: il futuro che vivremo”. L’evento, moderato da Stefano Laporta, presidente dell’Istituto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – “La penetrazione delle rinnovabili deve arrivare a circa il 70%, rispetto al 37% di oggi. Per fare questo bisogna installare nuovi impianti a fonti rinnovabili. Con un passo che è 7-8 volte più alto di ciò che è stato fatto in questi anni”. Così, nel suo intervento ha rilasciato in esclusiva all’Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’in occasione del webinar online, dal titolo “: il futuro che vivremo”. L’evento, moderato da Stefano Laporta, presidente dell’Istituto ...

