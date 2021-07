**Carceri: domani Draghi e Cartabia a Santa Maria Capua Vetere** (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la ministra della Giustizia Marta Cartabia domani, mercoledì 14 luglio, alle ore 16.00 visiteranno la Casa Circondariale ‘Francesco Uccella' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Al termine dell'incontro il Presidente Draghi e la ministra Cartabia rilasceranno alcune dichiarazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio Marioe la ministra della Giustizia Marta, mercoledì 14 luglio, alle ore 16.00 visiteranno la Casa Circondariale ‘Francesco Uccella' diVetere (Caserta). Al termine dell'incontro il Presidentee la ministrarilasceranno alcune dichiarazioni.

