Carceri | Cirielli FdI | “Il Governo intervenga a Benevento | ribellioni vanno stroncate”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le proteste nelleieri a Firenze ed oggi asono l’inevitabile conseguenza di una campagna politica e mediatica denigratoria nei confronti del Corpo della Polizia Penitenziaria. Il ministro della giustizia Marta Cartabia non ha niente da dire?”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo: “Dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), su cui farà chiarezza la magistratura, gli agenti penitenziari si trovano ora a dover gestire pericolose rivolte messo in atto da detenuti violenti, nella ...