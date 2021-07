Cannes 2021, Margherita Buy: "Ho visto la finale Italia Inghilterra sul cellulare durante una cena" (Di martedì 13 luglio 2021) La finale degli Europei si è svolta mentre a Cannes 2021 Margherita Buy partecipava alla cena organizzata per la prima assoluta del film Tre Piani: 'Ho visto Italia Inghilterra sul telefono'. Margherita Buy, nel cast di Tre Piani, ha raccontato di aver seguito la finale tra Italia e Inghilterra sul cellulare, insieme a Nanni Moretti e Alba Rohrwacher, durante la cena organizzata in occasione della prima del film al Festival di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 luglio 2021) Ladegli Europei si è svolta mentre aBuy partecipava allaorganizzata per la prima assoluta del film Tre Piani: 'Hosul telefono'.Buy, nel cast di Tre Piani, ha raccontato di aver seguito latrasul, insieme a Nanni Moretti e Alba Rohrwacher,laorganizzata in occasione della prima del film al Festival di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cannes 2021 FqMagazine in diretta dal Festival di Cannes con Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher e il futuro, ipotizzato, dai giovani italiani. #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini in diretta dal Festival di Cannes martedì 13 luglio alle ore 15 con i tre registi autori di Futura . Il documentario collettivo, girato in pellicola, presentato in queste ore alla Quinzaine des Realisateurs è un viaggio poetico,...

Il duo Albiani - Rullo in concerto a San Pancrazio in Val d' Ambra ... Academiè Rainier III di Montecarlo (Principato di Monaco), i Conservatori di Musica di Cannes, ... I PROSSIMI CONCERTI 2021 Giovedì 15 luglio, ore 21:15 a San Pancrazio al Centro Interculturale "Don ...

A Cannes il bizzarro pastiche di Wes Anderson CANNES - Anche lui, come Nanni Moretti, ha atteso quattordici mesi prima di far uscire il film per portarlo in anteprima mondiale qui a Cannes dove era previsto in concorso l’anno scorso. Evidentement ...

