Un Cane è stato ritrovato ad Ala, venerdì 9 luglio. Al momento non si hanno notizie del padrone. A segnalare il ritrovamento la persona che lo ha trovato, oltre a Trentino Animali Smarriti e Trentino ...

Ultime Notizie dalla rete : Cane trovato Cane trovato ad Ala: si cerca il proprietario A segnalare il ritrovamento la persona che lo ha trovato, oltre a Trentino Animali Smarriti e Trentino Dogs. È un cane molto buono ed è impaurito. È stato portato al canile di Rovereto. ...

