Campionato Europeo, è un terremoto: ecco la «scossa» della vittoria degli azzurri (Di martedì 13 luglio 2021) Nella Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno sperato che quel «terremoto» arrivasse. È la scossa della gioia per la vittoria degli azzurri,... Leggi su ilmattino (Di martedì 13 luglio 2021) Nella Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno sperato che quel «» arrivasse. È lagioia per la,...

Advertising

cate_p_ : Si ok,abbiamo vinto il campionato europeo, per la prima volta un italiano è arrivato in finale sul prato di Wimbled… - ACasperia : @lucianonobili Che un giornalista di così alto livello culturale, molto apprezzato in Europa ( dove non sanno nemme… - derek_zth : RT @dannysoceans: @derek_zth @LiutoGiusto Fossimo tutti uniti come e quando vinciamo un campionato europeo ce li leviamo di torno in 12 ore… - dannysoceans : @derek_zth @LiutoGiusto Fossimo tutti uniti come e quando vinciamo un campionato europeo ce li leviamo di torno in… - CxFrancesca : Chiesa ha ricevuto richieste da fuori Italia, Locatelli idem… insigne post vacanze avrà i colloqui. Non ero pronta… -