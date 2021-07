Cambiamenti estivi per il servizio pediatrico a Bergamo e in provincia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 luglio 2021) Variazioni in arrivo durante il periodo estivo nell’orario delAmbulatoriale di ATS, ilmesso a disposizione gratuitamente sul territorio dellaorobica il sabato pomeriggio, al fine di supportare le famiglie quando i pediatri non sono operativi. In particolare subiranno variazioni le sedi di: – Albino,, Calusco D’Adda, Dalmine, Romano di Lombardia e Sarnico, che ad agosto saranno attive in orario ridotto dalle 14 alle 17; – Almenno San Salvatore che sospenderà le attività nei giorni 24 e 31 luglio, 14 agosto e 4 settembre. Si segnala ...