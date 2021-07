Call of Duty Warzone rovinato dai cheater e i fan chiedono di annullare il cross-play con i giocatori PC (Di martedì 13 luglio 2021) Call of Duty: Warzone ha sempre avuto i suoi problemi con i cheater, anche se di recente sono diventati più comuni che mai. Pertanto, alcuni fan di chiedono un importante cambiamento nel cross-play fino a quando non sarà possibile trovare una soluzione permanente. L'aumento degli hacker arriva attraverso un nuovo aimbot che funziona bene su tutte le piattaforme, con il cheat descritto come "non rilevabile" su console. Pubblicizzato di recente su diversi canali YouTube, molti cheater sembrano aver acquistato il "trucco" prima che Activision potesse agire e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 luglio 2021)ofha sempre avuto i suoi problemi con i, anche se di recente sono diventati più comuni che mai. Pertanto, alcuni fan diun importante cambiamento nelfino a quando non sarà possibile trovare una soluzione permanente. L'aumento degli hacker arriva attraverso un nuovo aimbot che funziona bene su tutte le piattaforme, con il cheat descritto come "non rilevabile" su console. Pubblicizzato di recente su diversi canali YouTube, moltisembrano aver acquistato il "trucco" prima che Activision potesse agire e ...

