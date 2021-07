Calciomercato, su Messias spunta l’interesse della Lazio. Le ultime (Di martedì 13 luglio 2021) Messias sembra esser tornato prepotentemente nel mirino della Lazio: ecco quali sono le ultime sul giocatore del Crotone Visto il passaggio al 4-3-3, la Lazio non può non essere alla ricerca di giocatori offensivi. Un nome caldo sembrerebbe essere quello di Junior Messias, in uscita dal Crotone e cercato anche dal Torino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul gioiello dei calabresi ci sarebbero tante squadre, ma i biancocelesti si sarebbero inseriti con grande prepotenza. Non resta che attendere quello che accadrà, perché sviluppi potrebbero arrivare anche a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021)sembra esser tornato prepotentemente nel mirino: ecco quali sono lesul giocatore del Crotone Visto il passaggio al 4-3-3, lanon può non essere alla ricerca di giocatori offensivi. Un nome caldo sembrerebbe essere quello di Junior, in uscita dal Crotone e cercato anche dal Torino. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sul gioiello dei calabresi ci sarebbero tante squadre, ma i biancocelesti si sarebbero inseriti con grande prepotenza. Non resta che attendere quello che accadrà, perché sviluppi potrebbero arrivare anche a ...

