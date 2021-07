Calciomercato Roma, la richiesta di Mou per sostituire Spinazzola (Di martedì 13 luglio 2021) Rui Patricio è il primo colpo di Calciomercato in casa Roma. I giallorossi, in attesa dell’ufficialità del numero uno portoghese, lavorano ad altri colpi. La richiesta di Mourinho è un terzino mancino che possa sostituire lo sfortunato Spinazzola, infortunatosi con la Nazionale all’Europeo. Il primo nome sulla lista del tecnico è quello di Alex Telles del Manchester United. Il giocatore piace per caratteristiche ed esperienza. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. Calciomercato Roma, PIACE TELLES Alex Telles, attualmente al Manchester United ed ex Inter, costa ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Rui Patricio è il primo colpo diin casa. I giallorossi, in attesa dell’ufficialità del numero uno portoghese, lavorano ad altri colpi. Ladi Mourinho è un terzino mancino che possalo sfortunato, infortunatosi con la Nazionale all’Europeo. Il primo nome sulla lista del tecnico è quello di Alex Telles del Manchester United. Il giocatore piace per caratteristiche ed esperienza. A rivelarlo è il Corriere dello Sport., PIACE TELLES Alex Telles, attualmente al Manchester United ed ex Inter, costa ...

