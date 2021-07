Calciomercato Reggina | Micai è il nuovo portiere

(Di martedì 13 luglio 2021) REGGIO CALABRIA - La, in una nota, ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per la cessione delAlessandroa titolo temporaneo: fino al 30 giugno 2022. Ecco ...

Ecco il comunicato del club: "1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l' U. S. Salernitana per il trasferimento di Alessandro Micai . Il portiere, classe 1993, approda in riva allo ...Commenta per primo Laha ufficializzato il nome del nuovo portiere: si tratta di Alessandro Micai , che lascia la Salernitana in prestito con diritto di riscatto, obbligo al verificarsi di determinate situazioni.Stefano Turati e Federico Ricci saranno due calciatori della Reggina. A dichiararlo è stato il direttore sportivo del club calabrese Massimo Taibi che è intervenuto a Reggina Tv. Ecco le sue parole: “ ...REGGIO CALABRIA - La Reggina, in una nota, ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con la Salernitana per la cessione del portiere Alessandro Micai a titolo temporaneo: fino al 30 giugno 2022. Ecco ...