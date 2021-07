Calciomercato Olbia, Belloni firma fino al 2024 (Di martedì 13 luglio 2021) Olbia - L' Olbia , in un comunicato, ha ufficializzato la firma del giovane Luca Belloni : per il prodotto delle giovanili sarde si tratta del primo contratto da professionista. Ecco le parole del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 luglio 2021)- L', in un comunicato, ha ufficializzato ladel giovane Luca: per il prodotto delle giovanili sarde si tratta del primo contratto da professionista. Ecco le parole del ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Olbia Calciomercato Olbia, Belloni firma fino al 2024 Ecco le parole del club: "La Società è lieta di comunicare che il giocatore Luca Belloni ha sottoscritto con l' Olbia il proprio primo contratto da professionista. L'accordo sarà valido fino al 30 ...

Calciomercato Serie C, Grosseto: arriva Marigosu dal Cagliari Il giovane centrocampista, tra gli autori della salvezza con la squadra sarda, ha collezionato la scorsa stagione 18 presenze e 1 gol con la maglia dell' Olbia . Centrocampista offensivo, può giocare ...

Calciomercato Olbia, Belloni firma fino al 2024 Corriere dello Sport Piccoli bianchi crescono: per Luca Belloni all'Olbia il primo contratto pro Un altro talento del vivaio dell’Olbia firma il suo primo contratto da professionista: si tratta di Luca Belloni, col quale il club gallurese presieduto da Alessandro Marino ha firmato un accordo di 3 ...

UFFICIALE – Cagliari, primo contratto pro per Contini, Cusumano e Kourfalidis UFFICIALE – Cagliari, primo contratto pro per Contini, Cusumano e Kourfalidis Il Cagliari, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato che tre giovani del suo vivaio, ovvero Gianluca Contini, Franc ...

