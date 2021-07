Calciomercato Milan: giovedì arriva Giroud, poi si chiuderanno Diaz e Touré (Di martedì 13 luglio 2021) Calciomercato Milan: giovedì sarà il giorno dell’arrivo di Olivier Giroud in rossonero poi si punterà a chiudere Brahim Diaz e Touré Olivier Giroud sarà tra domani e giovedì a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il biennale che lo legherà al Milan. Accordo raggiunto con il Chelsea che riceverà un indennizzo di 2 milioni di euro, comprensivo di bonus, mentre al giocatore spetterà uno stipendio annuale di tre milioni. Il francese tornerà poi in vacanza per ritrovarsi con la squadra insieme agli altri nazionali ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021)sarà il giorno dell’arrivo di Olivierin rossonero poi si punterà a chiudere BrahimOliviersarà tra domani eo per sostenere le visite mediche e firmare il biennale che lo legherà al. Accordo raggiunto con il Chelsea che riceverà un indennizzo di 2 milioni di euro, comprensivo di bonus, mentre al giocatore spetterà uno stipendio annuale di tre milioni. Il francese tornerà poi in vacanza per ritrovarsi con la squadra insieme agli altri nazionali ...

