Calciomercato Milan, arriva il bomber: giovedì le visite mediche (Di martedì 13 luglio 2021) In arrivo, stando a quanto riportato da Carlo Laudisa de 'La Gazzetta dello Sport', Olivier Giroud, che giovedì dovrebbe svolgere le visite mediche con i rossoneri. Per seguire e interagire in ... Leggi su calciomercato (Di martedì 13 luglio 2021) In arrivo, stando a quanto riportato da Carlo Laudisa de 'La Gazzetta dello Sport', Olivier Giroud, chedovrebbe svolgere lecon i rossoneri. Per seguire e interagire in ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - SkySport : #Milan, affare #Giroud in definizione: giovedì possibili visite. Le news di #calciomercato #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | La trattativa con il Chelsea per #Giroud vicina alla chiusura, ma c'è una novità: i dettag… - YBah96 : RT @MilanNewsit: MN - Milan, fumata bianca per Giroud: giovedì sarà a Milano - agent_loken : Oltre ad Arribas ci sono altri due giovani del Real Madrid che interessano al Milan Al momento non conosco i nomi,n… -