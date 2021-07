Calciomercato Lazio: svolta per Brandt del Borussia Dortmund. La situazione (Di martedì 13 luglio 2021) Il Borussia Dortmund apre al prestito di Brandt, ma lascia l’obbligo di riscatto fissato a 30 milioni: la situazione Resta calda la pista per Julian Brandt. Come riporta il Corriere dello Sport, il Borussia Dortmund avrebbe aperto alla possibilità per la Lazio di prendere il giocatore con la formula del prestito, ma inserendo l’obbligo del riscatto. Le richieste del club tedesco per l’acquisto definitivo restano alte, almeno 30 milioni. Cifre importanti, soprattutto perché determinate dall’incognite del futuro: un eventuale piazzamento in Champions ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Ilapre al prestito di, ma lascia l’obbligo di riscatto fissato a 30 milioni: laResta calda la pista per Julian. Come riporta il Corriere dello Sport, ilavrebbe aperto alla possibilità per ladi prendere il giocatore con la formula del prestito, ma inserendo l’obbligo del riscatto. Le richieste del club tedesco per l’acquisto definitivo restano alte, almeno 30 milioni. Cifre importanti, soprattutto perché determinate dall’incognite del futuro: un eventuale piazzamento in Champions ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lazio Calciomercato Atalanta: quote in bilico per Ilicic, i bookmaker blindano Muriel e Zapata ... che per i bookmaker rimane vicino all'uscita anche dopo il passo indietro di Milan e Lazio. La partenza dello sloveno entro la fine del calciomercato estivo rimane l'opzione favorita, a quota 1,75, ...

Calciomercato Lazio, cosa c'è dietro l'assenza di Luis Alberto Commenta per primo Luis Alberto continua a non presentarsi a Roma per il ritiro della Lazio . Secondo La Gazzetta dello Sport , il problema è legato al contratto: lo spagnolo vorrebbe 4 milioni di euro a stagione , al pari di Immobile e Milinkovic - Savic, circa un milione in più del ...

Calciomercato Lazio, i biancocelesti si tirano indietro per Ilicic Lazio News 24 Novità sul calendario: niente scontri tra chi gioca in Europa dopo le coppe Domani alle ore 18,30 andrà in scena il sorteggio relativo al prossimo campionato di calcio. Tra le novità regolamentari principali ... non incontrano quelle di Europa League (Lazio/#Napoli) e ...

Come sarà sorteggiato il nuovo calendario della Serie A? Domani la diretta su DAZN Domani sarà sorteggiato il nuovo calendario della Serie A. Ecco quali saranno i criteri e come sarà composto il programma.

