Calciomercato Inter: sfuma Dumfries. Accordo con un club inglese (Di martedì 13 luglio 2021) Con ogni probabilità Denzel Dumfries non sarà un nuovo giocatore dell'Inter: l'esterno è vicino all'Everton Continua in casa Inter la ricerca dell'esterno destro che possa sostituire in maniera degna Achraf Hakimi, accasatosi al Paris Saint-Germain. Secondo SportMediaset non sarà Denzel Dumfries il nuovo esterno dell'Inter: il giocatore lascerà il Psv ed è molto vicino al trasferimento all'Everton in Premier League. L'articolo proviene da Calcio News 24.

