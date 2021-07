Calciomercato Atalanta | Wolverhampton su Gollini I dettagli

(Di martedì 13 luglio 2021) Secondo l’Eco di Bergamo ilstarebbe pensando a Pierluigiper sostituire il partente Rui Patricio L’qualche settimana fa ha ufficializzato l’arrivo di Juan Musso, mettendo sull’uscio Pierluigi. Secondo l’Eco di Bergamo c’è da registrare l’interessamento delper il portiere della Dea. Il club inglese è alla ricerca del sostituto di Rui Patricio che oggi potrebbe essere annunciato come nuovo portiere della Roma. Per il portiere italiano sarebbe un ritorno in Premier League, avendo vissuto parte della sua formazione giovanile al Manchester United e avendo ...

Advertising

cmdotcom : #Percassi: 'Se l' #Italia ha copiato il modello #Atalanta , ben venga. Obiettivo? La salvezza'… - tuttoatalanta : Turris, arriva Zanoni dall'Atalanta - tuttoatalanta : Mantova, in arrivo l’esterno mancino Pedrini dall’Atalanta - tuttoatalanta : La Juve per Locatelli pronta a mettere sul piatto un obiettivo dell'Atalanta - TUTTOJUVE_COM : Gosens, l'Atalanta prepara il rinnovo: Juve e Barcellona restano ai margini -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Corriere dello Sport

...di mister Allegri in questa finestra diestivo. In questo lungo elenco di possibili obiettivi per i bianconeri è presente pure Robin Gosens, terzino tedesco di proprietà dell'...Questo tipo di modello è stato definito come 'modello'. Se Mancini ci ha copiato ben venga: si tratta di una persona straordinaria, un grande allenatore che è stato anche un grandissimo ...Confermato l’inizio del campionato il 22 agosto. Saranno cinque i turni infrasettimanali come le soste per la Nazionale La Lega Serie A ha reso note le date ufficiali che regoleranno la prossima stagi ...Il tedesco fa gola a molti club ma i nerazzurri sparano alto e trattano con lui il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 Euro 2020 è stata la vetrina per moltissimi giocatori che, durante la mani ...