Calcio | Roma | ufficiale il nuovo portiere Rui Patrizio

(Di martedì 13 luglio 2021), 13 lug. (Adnkronos) - Laha annunciato ufficialmente l'ingaggio delportoghese Rui Patricio. Il Club ha reso noto di "aver acquistato a titolo definitivo, dal Wolverhampton Wanderers, i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 11,5 milioni di euro. L'accordo prevede altresì il riconoscimento di bonus variabili, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del club e alle prestazioni sportive del Calciatore, con il quale è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024". Rui Patricio indosserà la maglia numero 1. “Questo è un grande club, per ...

... nel filmato la squadra, seduta a tavola, canta l'inno della Roma a squarciagola, a partire da uno dei suoi assistenti allenatori. L'inno parte piano, poi l'hype sale e nel giro di ... NUOVA MAGLIA, ecco la nuova maglia SPORT Josè Mourinho saluta i tifosi a Trigoria, ufficiale l'acquisto di Rui Patricio 'Questo è un grande club, per me rappresenta una nuova sfida e sono ... Roma, 13 lug. (Adnkronos) - La Roma ha annunciato ufficialmente l'ingaggio del portiere portoghese Rui Patricio. Il Club ha reso noto di ...