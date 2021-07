Calcio: Domani la firma di Donnarumma col Psg, Kurzawa in uscita (Di martedì 13 luglio 2021) "Gigio" dovrebbe incontrare anche Pochettino e i suoi nuovi compagni PARIGI (FRANCIA) - Gianluigi Donnarumma sarà a Parigi mercoledì per firmare il suo contratto con il Psg. Secondo quanto riportato ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 luglio 2021) "Gigio" dovrebbe incontrare anche Pochettino e i suoi nuovi compagni PARIGI (FRANCIA) - Gianluigisarà a Parigi mercoledì perre il suo contratto con il Psg. Secondo quanto riportato ...

Advertising

Gazzetta_it : Bernardeschi, festa doppia: dopo l’Europeo l’altare, si sposa domani con Veronica - elio_vito : ~~ULTIMORA~~ DOMANI LA NAZIONALE DI CALCIO IN SENATO. INCONTRERÀ IL PRESIDENTE OSTELLARI PER CHIEDERE FINALMENTE UN… - franco_dimuro : RT @martafana: Uno non può essere in viaggio per 12 ore, perdendo pure l'ultimo aereo, e ritrovarsi con il giornalismo italiano che usa gli… - Simo07827689 : RT @martafana: Uno non può essere in viaggio per 12 ore, perdendo pure l'ultimo aereo, e ritrovarsi con il giornalismo italiano che usa gli… - CinqueNews : Serie A: domani calendario 21/22, i criteri di compilazione -